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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü! İsveç vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü! İsveç vurgusu dikkat çekti

05.07.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

NATO zirvesi öncesi kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte telefonla görüştü. İsveç'teki provokasyona değinen Erdoğan, yapılanların açıkça suç olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.

İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu ifade etti.

Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.

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Hollanda Recep Tayyip Erdoğan

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