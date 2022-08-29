Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken izdiham çıktı! 3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi, bazı vatandaşlar bayıldı

Kütahya’daki programının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'a gelecek. Erdoğan, Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanında vatandaşlara hitap edecek. Ancak tören alanında hem aşırı sıcak hava hem de bekleyen vatandaşların neden olduğu izdiham sebebiyle zor anlar yaşandı. İşte detaylar...

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen kalabalık izdihama neden olunca 3 yaşındaki bir çocuk ezilme tehlikesi geçirdi.

UMKE ekiplerinin müdahalesi ile çocuk ailesinin yanından alınarak sakinleştirildi.

BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Erdoğan’ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar ise aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti. (İHA)





