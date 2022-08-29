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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken izdiham çıktı! 3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi, bazı vatandaşlar bayıldı

29.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törende, alanda bekleyen vatandaşlar izdihama yol açınca 3 yaşındaki bir çocuk ise ezilme tehlikesi geçirdi. Çocuk UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı. Bayılanlara ise 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken izdiham çıktı! 3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi, bazı vatandaşlar bayıldı

Kütahya’daki programının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'a gelecek. Erdoğan, Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanında vatandaşlara hitap edecek. Ancak tören alanında hem aşırı sıcak hava hem de bekleyen vatandaşların neden olduğu izdiham sebebiyle zor anlar yaşandı. İşte detaylar...

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3 YAŞINDAKİ ÇOCUK EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen kalabalık izdihama neden olunca 3 yaşındaki bir çocuk ezilme tehlikesi geçirdi.

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UMKE ekiplerinin müdahalesi ile çocuk ailesinin yanından alınarak sakinleştirildi.

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BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Erdoğan’ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar ise aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi.

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Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Recep Tayyip Erdoğan izdiham

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