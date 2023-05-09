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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan arasında kritik görüşme! 'Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız' mesajı

09.05.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Sudan'daki meseleler ele alınırken Erdoğan, kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan arasında kritik görüşme! 'Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

'MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ' MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti. Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti. Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

Kaynak: DHA


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Sudan Recep Tayyip Erdoğan

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