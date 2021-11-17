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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesini gündemimizden tamamen çıkardık

17.11.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İspanyol bir gazetecinin İstanbul Sözleşmesiyle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamen gündemimizden çıkardık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesini gündemimizden tamamen çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz.

Değerli dostumla Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın verdiği destek için de kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutum ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde stratejik bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atmasını bekliyoruz.

"VİZE MUAFİYETİ BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALI"

Gümrük Birliği ve vatandaşlarımızın vize muafiyeti bir an önce başlatılmalıdır. AB ve NATO sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göçte büyük yük üstlenmiştir. İspanya'nın kıymetli desteklerini sürdürmesinin tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum.

BM Medeniyetler İttifakı Projesi'nin mimarları olarak dünyada barış, istikrar, refah politikalarında daha yakın işbirliği içinde olmayı teklif ediyoruz. Bu girişim Türkiye ile İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli çıkış yolu sunmaktadır.

Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açma sürecini hızlandıracağız."

"TÜRKİYE-İSPANYA İLİŞKİLERİ OLAĞANÜSTÜ"

İspanya Başbakanı Sanchez'in konuşmasından satır başları ise şöyle:

Sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum Türkiye devletine. Hükümetler arası zirve için çok teşekkür ederiz. Ankara'da çok yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Dostum Erdoğan'ın da dediği gibi bu tür toplantıları üst düzeyde düzenlediğimiz az sayıda ülke var.

2009'da ilk toplantıdan bu yana bu yedinci toplantımız. Bunun için önemli nedenler var. Türkiye-İspanya arasındaki ikili ilişkiler çok olumlu. Şu anda 600'den fazla İspanyol şirketinin Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Salgından çok etkilendik. Elbette ticari işbirliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz.

Türkiye aynı zamanda Ortadoğu'nun üstünde büyüyor. İspanya olarak bizde de ekonomik düzelmeyle ilgili, istihdamın düzelmesiyle ilgili olumlu haberler geliyor. İstanbul şehrindeki Cervantes ve Madrid'deki Yunus Emre Enstitüsü kültürel ilişkilerimizi güçlendiriyor. İki devletin de değer verdiği medeniyetler ittifakını destekliyoruz. İspanya ve Türkiye ilişkileri çok güzel olgunluk derecesine ulaştı. Bence olağanüstü bir dereceye ulaştı. Çok farklı ekonomik sektörleri içine aldı. Kültür ve sosyal hayatımızı etkiledi.

Kasım'da başarılı bir rakamlara ulaştık. Şu anda 19 binden fazla insan istihdamı sağlandı. Elbette iki ülkenin güzel ekonomik yolculuklarımızı da iyileştireceğiz. Ortak noktalarımız var. Birbirimizden turist alıyoruz.

İspanya, Türkiye'de gerçekleşen orman yangınlarına destek verdi. Bu da yeşil dönüşümün, ekolojik dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pandeminin başında Türkiye devletinin güzel bir dayanışma örneği olarak bize malzeme sağladı, teşekkür ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Recep Tayyip Erdoğan
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