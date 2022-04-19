Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Herzog arasındaki görüşmenin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında bu akşam önemli bir görüşme gerçekleşecek. Liderler arasındaki telefon görüşmesinin saat 18.00 sularında yapılacağı öğrenildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere uyguladığı şiddet olaylarının tırmandığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir İsrail teması gerçekleştiriyor. Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 18.00 sıralarında İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile görüşecek. Telefon görüşmesinde liderlerin Mescid-i Aksa'daki olayları ele alacağı bildirildi.

