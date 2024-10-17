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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş bir araya geldi! Dikkat çeken kulis bilgisi: "Bahçeli'nin çıkışı süreci hızlandırdı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.10.2024 22:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ne konuşulduğu merak ediliyordu. Gazeteci Fikret Bila, görüşmeyle ilgili kulis bilgisini paylaştı. Görüşmenin içeriğinin Kurtulmuş'un açıklamaları olduğunu ifade eden Bila, Bahçeli'nin çıkışının görüşmeyi hızlandırdığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş bir araya geldi! Dikkat çeken kulis bilgisi: "Bahçeli'nin çıkışı süreci hızlandırdı"

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değiştirilmesi yönünde bir açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklama tepki çekince Kurtulmuş, açıklamasıyla algı yönetimi yapıldığını, ilk 4 madde ile ilgili tartışma olmadığını aktarmıştı.

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BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kurtulmuş'un sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında tepki göstermişti. Bahçeli, "Devleti milletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir" demişti.

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ERDOĞAN İLE KURTULMUŞ BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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DİKKAT ÇEKEN KULİS BİLGİSİ

Gazeteci Fikret Bila, görüşmeyle ilgili kulis bilgisini paylaştı. Görüşmenin içeriğinin Kurtulmuş'un açıklamaları olduğunu ifade eden Bila, Bahçeli'nin çıkışının görüşmeyi hızlandırdığını aktardı.

Bila yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Evet görüşmenin 3'üncü madde açıklaması nedeniyle olduğu kulislerde konuşuluyor. Görüşme 2'li bir görüşme ve basına kapalı. İçeriğin dışarıya yansıması biraz zaman alır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip eden meslektaşlarımızın verdiği bilgiye göre Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili yaptığı konuşma ve onun yarattığı tartışmanın ele alındığı bir görüşme olduğu ifade ediliyor.

Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok sert açıklamasının bu görüşmeyi hızlandırdığı söyleniyor. Kurtulmuş'un o ifade ile neyi kast ettiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığı yönünde bir kulis bilgisine sahibiz."

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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