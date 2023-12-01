Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Selman Öğüt rektör olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Hakan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliğine iş müfettişi Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Mehmet Ali Yarış getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdullah Akıllıoğlu, Adem Kumru, Ahmet Sarı, Bahri Horasan, Buğra Gökhan Kutsi Özkan, Bünyamin Işık, Cahit Yuntür, Caner Cengiz, Cenk Selahattin Celep, Çağan Nihan Altunç, Çağla Ersayın Arık, Çağlayan Gönüllü, Damla Gül, Ebru Atuğ, Erdal Hakverdi, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, İsmail Gülbudak, Kürşat Kayacan, Mehmet Akçiçek, Mehmet Ali Yaprak, Mehmet Keskinoğlu, Mehmet Korkmaz, Merve Yılmazsoy, Mikail Torlak, Muhammed Özdemir, Muhammed Tarık Yalçın, Remziye Yıldırım, Selçuk Helvacı, Süleyman Demir, Süleyman Özcan, Şenol Yavuz, Tuba Bedir, Ümit Uzun ve Zeynep Kurt atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Burcu Akkaya getirildi.

SELMAN ÖĞÜT REKTÖR OLARAK ATANDI

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

BİR İSİM GÖREVDEN ALINDI

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem, görevden alındı.

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu adlı kitapların yazarı olan Öğüt'ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.

2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya'da bulunan Bonn Üniversitesi'nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economicse gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.





