HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

25.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar"a göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne İbrahim Yılmaz'ın, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Otrar'ın ataması yapıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri İl Jandarma Komutanı, Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hikmet Uz, Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Özgür Yanılmaz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Fuat Şen'in, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın ataması yapıldı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Necati Öztürk, görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Kasım 2023 tarihli ve 2023/485 sayılı Kararın, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ın, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal görevden alındı.

Kaynak: AA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
39 kişiyi serbest bıraktılar, aralarında o isim de var! İsrail'den akılalmaz yasaklar, uymayana...39 kişiyi serbest bıraktılar, aralarında o isim de var! İsrail'den akılalmaz yasaklar, uymayana...
Kaza sonrası ilginç anlar! ‘Rüya bu! Tutmayın' dedi ve...Kaza sonrası ilginç anlar! ‘Rüya bu! Tutmayın' dedi ve...
Milli Eğitim Bakanı'ndan atama açıklaması!Milli Eğitim Bakanı'ndan atama açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

KYK yurdunda kahreden olay! Üniversite öğrencisi Elif ölü bulundu

KYK yurdunda kahreden olay! Üniversite öğrencisi Elif ölü bulundu

Galatasaray'ın transfer gözdesiydi, 7. Lig takımına imza attı!

Galatasaray'ın transfer gözdesiydi, 7. Lig takımına imza attı!

Seçil Erzan vurgununda yeni perde!

Seçil Erzan vurgununda yeni perde!

Muğla'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçakladı...

Muğla'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçakladı...

Türkiye istek şarkı cinayetini konuşmuştu! Onur Şener davasında karar açıklandı!

Türkiye istek şarkı cinayetini konuşmuştu! Onur Şener davasında karar açıklandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.