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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı

02.11.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı. Öte yandan 8 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verilirken birçok üniversitede yeni fakülteler kuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında da değişikliğe gidilirken iki özel endüstri bölgesi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı. Aynı karar ile Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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ACELE KAMULAŞTIRILACAK

Öte yandan Aydın, Kayseri, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Nevşehir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar, enerji üretimi ve iletim hatları için acele kamulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre, Artvin'in Merkez ilçesindeki Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

YENİ FAKÜLTELER KURULDU

Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun Üniversitesinde "Siyasi Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

Ayrıca, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesinde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı.

Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.

Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü" olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında da değişikliğe gidildi.

İKİ ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULDU

Cumhurbaşkanı kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" kuruldu.

Kaynak: DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan

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