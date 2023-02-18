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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar verildi! Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı

18.02.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar verildi! Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışişleri bakanı

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