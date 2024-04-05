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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımladı: Yargıtay'da kritik atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımladı: Yargıtay'da kritik atama

05.04.2024 07:00
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Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımladı: Yargıtay'da kritik atama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ASA

ADAYLAR ARASINDAN SEÇİLDİ

Buna göre Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.

İKİ ATAMA DAHA

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete Yargıtay
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