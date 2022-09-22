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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çekti! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir gördü'

22.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki açıklamalarına değinerek "Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi" dedi. Çelik ayrıca tahıl koridoru anlaşmasına dikkat çekerek "Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çekti! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir gördü'

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM zirvesindeki konuşmalarını değerlendirdi. Erdoğan'ın Zelenskiy ve Putin nezdindeki girişimlerinin sonuç vermeye devam ettiğini söyleyen Çelik, "Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor" dedi.

Çelik'in paylaşımları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır.

Sn Cumhurbaşkanımızın, Sn Zelensky ve Sn Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.

Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.

Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi.

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Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan

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