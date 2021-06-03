Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Doğal gaz mı, petrol mü?

2020 senesinde Karadeniz'de bulunmuş olan 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan rezerv tespiti ve yürütülen çalışmalar da meyvelerini vermeye başlamış durumda. Türkiye'de yapılan doğalgaz ve petrol arama çalışmaları son hızla devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın bölgede yapılacak olan açılışta yeni bir müjde haberi açıklayacağını da duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE NE? DOĞAL GAZ MI, PETROL MÜ?

Türkiye'nin geçtiğimiz sene yapmış olduğu Karadeniz bölgesinde 405 milyar metreküplük gaz keşfinin sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik çeşitli sondajlarla yürüttüğü çalışmalar da artık meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın bölgede yapılacak açılışta yeni bir gaz keşfine yönelik oldukça önemli bir açıklama yapması beklenmekte.

Geçtiğimiz yıl Fatih sondaj gemisinin Zonguldak Filyos'un açıklarında Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, senenin dünyada derin denizlerdeki en büyük ve bütün gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük gerçekleşen keşfi şeklinde kayıtlara geçmişti. Keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar dolar değerinin daha üzerinde olduğu Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hesaplandı.