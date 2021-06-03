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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Doğal gaz mı, petrol mü?

03.06.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına son hızla devam edilirken önceki sene Karadeniz'de bulunmuş olan 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda yapılmış olan rezerv tespiti ve yürütülen çalışmalar da yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerçekleşecek olan açılışta yarın yeni bir müjde daha açıklayacağını duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Doğal gaz mı, petrol mü? İşte uzmanların yorumları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Doğal gaz mı, petrol mü?

2020 senesinde Karadeniz'de bulunmuş olan 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan rezerv tespiti ve yürütülen çalışmalar da meyvelerini vermeye başlamış durumda. Türkiye'de yapılan doğalgaz ve petrol arama çalışmaları son hızla devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın bölgede yapılacak olan açılışta yeni bir müjde haberi açıklayacağını da duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE NE? DOĞAL GAZ MI, PETROL MÜ?

Türkiye'nin geçtiğimiz sene yapmış olduğu Karadeniz bölgesinde 405 milyar metreküplük gaz keşfinin sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik çeşitli sondajlarla yürüttüğü çalışmalar da artık meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın bölgede yapılacak açılışta yeni bir gaz keşfine yönelik oldukça önemli bir açıklama yapması beklenmekte.

Geçtiğimiz yıl Fatih sondaj gemisinin Zonguldak Filyos'un açıklarında Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, senenin dünyada derin denizlerdeki en büyük ve bütün gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük gerçekleşen keşfi şeklinde kayıtlara geçmişti. Keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar dolar değerinin daha üzerinde olduğu Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hesaplandı.

Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin duyurulmasının sonrasında iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştiriliyor ve aynı zamanda üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'a ziyarette bulunacağı Cuma günü, bölgede bulunan rezerv artırma ve yeni keşiflere ilişkin açıklama yapması ve Kanuni sondaj gemisine canlı şekilde bağlantı gerçekleştirerek konuşması bekleniyor.

Uzmanlar Karadeniz'de yapılacak olan keşiflerle ilgili Türkiye'nin petrolde yaklaşık %92, doğal gazda ise %99 ithalata bağımlı olduğunu belirtip "Stratejik bir emtia olan bu 2 üründe dışa olan bağımlılık arz güvenliği açısından bir risk oluşturuyor. Aynı zamanda Türkiye her yıl on milyarlarca doları petrol ve gaz ithalatı için yurt dışına ödüyor. Karadeniz'de geçtiğimiz sene yapılan keşif ve yarın açıklanması muhtemel yeni keşifler ülkemizin kendi yerli kaynakları olması hem de dışarıya olan bağımlılığın ve ithalatın düşürülecek olması nedeniyle oldukça önemli." şeklinde yorumlarda bulundu.

Uzman isimler diğer yapılacak muhtemel yeni keşifler ve rezerv artışlarının da bunlara eklenmesi durumunda 2030 sonrası Türkiye'nin gaz üretiminin büyük bir bölümünü Karadeniz'deki sahalardan karşılanacağını ön görebileceğimizi ifade etti.

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Recep Tayyip Erdoğan

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