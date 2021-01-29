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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, 'Külliye'nin adamıyım' diyen kişiyi şikayet etti

29.01.2021 01:50 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, 'Külliye'nin adamıyım' diyen kişiyi şikayet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ziyareti esnasında bir grup vatandaş otobüsün önüne geçerek "Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım" dediğini iddia ettikleri bir kişiyi şikayet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ziyareti esnasında otobüsten vatandaşları selamladı. O esnada otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Erdoğan’a bir Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sıddık Erikli, Muş’tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Millettin önüne telsiz koyuyor, ‘Ben Külliye ile görüşüyorum’ diyor” diyerek dert yandı.

BAKAN SOYLU NOT ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşların şikayetleri üzerine yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.

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