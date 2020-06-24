HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 02:57 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Can Acaroğlu ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Ertan Göv atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin, Diyarbakır Defterdarı Mecit Özdemir, Kars Defterdarı Senem Topal ve Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, hazine kontrolörleri Halil Yanık, Murat Erinç Bayrakcı ve Alper Ergen atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Pınar Bilgen getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Karakaşoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Tepe, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Gür ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seyfullah Okumuş, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı getirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak Aykan, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.

REKTÖR ATAMALARI

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Ebubekir Gizligider atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Oya Ercil görevden alındı ve bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir Sarı getirildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
MHRS sistemi ile online hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu iptali işlemi nasıl yapılır?MHRS sistemi ile online hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu iptali işlemi nasıl yapılır?
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek

Camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek

Kılıçdaroğlu 'özür dile' demişti! Bakan Soylu'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'özür dile' demişti! Bakan Soylu'dan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Diğer Haberler
Hatay’da boş arazide yangın

Hatay’da boş arazide yangın

23 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

23 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

MHRS sistemi ile online hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu iptali işlemi nasıl yapılır?

MHRS sistemi ile online hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu iptali işlemi nasıl yapılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminleri! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminleri! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Şanlıurfa’da iki grup arasında silahlı kavga! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Şanlıurfa’da iki grup arasında silahlı kavga

Sarıyer'de dehşet anları! Can havliyle denize atladılar

Sarıyer'de dehşet anları! Can havliyle denize atladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.