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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini hatırlatıp 'Gerekli tüm tedbirleri alacağız' dedi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Ercan Uluslararası Havalimanı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini hatırlatıp 'Gerekli tüm tedbirleri alacağız' dedi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Ercan Uluslararası Havalimanı' açıklaması

19.06.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere geldiği dün Lefkoşa'ya gitmişti. Yılmaz bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. İkili kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Ercan Uluslararası Havalimanı'na inmek istediğini belirterek "Cumhurbaşkanımızın bu havalimanına inmesi için tüm tedbirleri alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini hatırlatıp 'Gerekli tüm tedbirleri alacağız' dedi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Ercan Uluslararası Havalimanı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi. Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından iki isim açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

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"SAYIN TATAR İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:

"İlk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yapmaktan büyük bir onur duyuyorum.

"Sayın Tatar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına dair son gelişmeleri ve fikir birliğiyle atacağımız adımları ele aldık. Türkiye ve KKTC işbirliği sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur. Bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün derdiyle dertlenip ihtiyaçlarınızı milletimizin ihtiyaçlarından ayrı görmeyeceğiz.

İlk kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı ilk belge KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve mali işbirliği protokolü olmuştur.

'ERCAN HAVALİMANI' AÇIKLAMASI

KKTC'yi imar ve ihya etmek üzere gayretlerimizi hızlandıracağız.

20 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız bu havalimanına inmek istediğini belirtmişti. Biz de takvimi buna göre işleteceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla önemli bir sorun yok. Denizi geçtik, derede boğulmayacağız inşallah. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın bu havalimanına inmesi için tüm tedbirleri alacağız.

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