Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine Babacan'dan yanıt: Fırsatı hiç kaçırır mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemi değerlendirdi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"HASARI MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATARAK GİDEREMEZ"

Sadece döviz satışı yoluyla kuru kontrol etmesi mümkün değildir. Eğer mümkün olsa 1 Ocak 2019’dan 30 Eylül 2020’ye kadarki 21 aylık süre içerisinde 130 milyar dolarlık rezervi cayır cayır satan Merkez Bankası kuru kontrol edebilirdi. Cumhurbaşkanı’nın ürettiği, ‘Benim tezim’ diye ortaya koyduğu modelin hasarını Merkez Bankası döviz satarak gideremez. Bir süre sonra eksi 50 milyar dolarlık net rezervin eksi 60’a, eksi 70’e indiğini göreceğiz. Sonucu bu. Havuzun dibi delik, su dökerek havuzu doldurmaya çalışıyorlar.

"6 SIFIRIN ATILMASI SORUMLULUĞUM ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR REFORMDUR"

6 sıfırın atılması, benim sorumluluğum altında, o gün bağımsız olan Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarlığı’nın ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen bir reformdur. Paradan altı sıfırın atılacağını Türkiye benden duydu. Talimat Erdoğan’dan gelse, bunu duyurma fırsatını, bu büyük müjdeyi halkına verme fırsatını hiç kaçırır mı? Yeni paraları tanıtma törenini Merkez Bankası’nda yaptık, Sayın Erdoğan’ı da o törene davet ettik. Bugün paradan altı sıfır atma gibi bir operasyon olsa, bunun yeri Külliye olur. Kaçırılır mı böyle bir fırsat?

"GERÇEKTEN ANLASALARDI BU VAHİM HATALARI YAPMAZDI"

Ekonomik kararların altında benim imzam var, diyor. O günkü Merkez Bankası bağımsız… Kararlarının altında başbakanın imzası olmaz. Merkez Bankası’nın bağımlı olması son birkaç yıllık süreç. Zaten o günlerde başarının nasıl elde edildiğini, millî gelirin 3 bin 500 dolardan 12 bin 500 dolara, ihracatımızın 36 milyar dolardan 132 milyar dolara nasıl çıktığını gerçekten anlasaydı bugün bu vahim hataları yapmazlardı. Neden bizler ayrıldıktan sonra ekonomi tepetaklak yuvarlanıyor? ‘Benim imzam var’ diyor, şu an gene kendi imzası var. Kalem aynı, imza aynı. Atsın o imzayı.

"KİMSE DALGALI KUR DİYEREK DALGA GEÇMESİN"

Ne diyorlar? ‘Dalgalı kur’. Bunun adı dalga falan değil. Dalgalı kur dediğiniz iner çıkar, aşağı yukarı dalgalanır. Oysa son üç aydır dolar kuru sürekli artıyor. Kimse şu andaki döviz kuruna dalgalı kur diyerek bu milletle dalgasını geçmesin.

"KREDİ KARTINDA YÜZDE 28 FAİZ İŞLİYOR, NEREDE DÜŞÜK FAİZ"

Bankalar bu sabah müşterilerine bir bilgi notu gönderdi. ‘Kredi kartı faizi aylık %1,80, gecikme faizi %2,10’dur. Yıllık bileşik faiz, kredi kartında gününde asgari ödemeyi yapıp da diğerinde gününde öderseniz %23,87 faiz işliyor. Son ödeme gününü kaçırırsanız yüzde 28 faiz işliyor. Hani nerede düşük faiz? Hani nerede faizle savaşma?”

"HER KARARLIYIZ DEYİŞİNDE ENFLASYON ARTMIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört yıldır verdiği enflasyonu düşürme mesajları eşliğinde, TÜİK’in yayınladığı enflasyonun dört yılda yüzde 11,72’den yüzde 19,89’a yükselişini yayınlayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arka arkaya, ‘Tek haneye düşürmekte kararlıyız’ diyor. 2017’de başlamış, 2021 bitiyor. Neredeyse dört yıl geçmiş ama inmiyor. Bugün de ‘Bugün çıkar, yarın iner’ demiş. İnmiyor. Sayın Erdoğan acaba bu kadar kararlı olmasa mı? Her ‘Kararlıyız’ deyişinde enflasyon artmış.

"BU KADAR HAKARETİ YUTUP, KOL KOLA GİRENLERDEN OLMAYIZ"

Sayın Bahçeli, dün hakaret ettikleriyle, bugün kol kola. İşte bunun için ciddiye almıyoruz. Şimdi bize edep sınırlarının çok ötesinde laflar ediyor. Ama haberi olsun, biz o hakaret ettiği başkalarına benzemeyiz. Bu kadar hakareti işitip, yutup, sonra da kendisiyle kol kola girenlerden olmayız.

"SAYIN BAHÇELİ, GÖSTERDİĞİMİZ VİDEOLAR SİZİN ESERİNİZ"

Sayın Bahçeli farkında mısınız bilmiyorum ama gösterdiğim o kongrelerimizde gösterdiğimiz videolar sizin eseriniz. O görüntülerin hepsinde sizin de imzanız var. Çünkü ortaksınız. Nasıl ki 2001 yılında, başbakanlık önüne yazar kasa fırlatıldığında iktidarın ortağı idiyseniz, bugünkü krizi çıkaran, ekmek kuyruklarının, akaryakıt kuyruklarının müsebbibi olan iktidarın da yine ortağısınız. Marketlerdeki tek un alma, tek yağ alma gibi 70’li yıllardan çıkıp gelmiş uygulamalar da sizin ortağı olduğunuz iktidarın eseri.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

TRT ortak yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatırlayın 'Biz 6 sıfırı atıyoruz' dediğimiz zaman 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyenler vardı. Bunlar işte bazı köşe yazarlarıydı. Hatta en yakınımda olanlardan bile. 'Şu anda işte o da siyasette kurmayacağım' dediği halde bir partide kurdu. 'Daha sonra, hayır 6 sıfırı atacağız' dedim. Ben başbakanım çünkü.

Şimdi de onlarla tabii övünüyor. İşte biz diyor '6 sıfır artık.' Ne sen attın? Başbakan olarak talimatı verdim ve 6 sıfırı attık. Ondan sonra da onunla övünmeye başladı. Benzer birçok ekonomik kararların altında benim imzam var.

Sen benim bir bakanımsın. Sen karar merci değilsin ki. Buna benzer birçok şeyler yaşadım. Şimdi bir yere geldik, artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren bir ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz ve bu hedefe de çok yakınız. Döviz kurunda kalıcı istikrar, yüksek faizle kısa vadeli ödünç döviz çekerek değil, ihracat, turizm ve diğer hizmet gelirleriyle döviz kazanarak mümkün olabilir."



