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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı müjde kablolu elektrik mi?

19.07.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir müjdemiz olacak" açıklaması sonrası bugün KKTC'de vereceği müjde merak ediliyor. Azerbaycan’ın KKTC ile diplomatik ilişki kurmasından Maraş açılımına birçok tahmin yürütülürken, KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "Türkiye’den kablo ile elektrik de büyük müjde olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı müjde kablolu elektrik mi?

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün KKTC'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, vereceği müjde merak ediliyor.

MÜJDE ELEKTRİK Mİ?

Son 5 yıldır projeler arasında yer alan Türkiye’den kablo ile elektrik Kıbrıs Türk halkının en büyük ihtiyaçlarından biri.

Sosyal medyada, Türkiye’den 2015 yılında deniz altından askılı boru sistemiyle Anadolu suyunun geldiğine dikkat çekilerek, kablo ile elektrik beklentisi daha fazla dile getiriliyor.

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KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren Türkiye’den kabloyla enerji temini konusuna yoğunlaştığını belirterek "Türkiye’den kablo ile elektrik de büyük müjde olur" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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