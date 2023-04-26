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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı ile halka seslendi! Soylu'dan muhalefete sert sözler...

26.04.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te vatandaşlarla bir araya geldi. Halka seslenen Bakan Soylu, rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği, 'Hiç endişe etmesinler. Onlarla Beraberim. Beni ayakta tutan onların sevgisidir' mesajını okudu. Soylu konuşmasının devamında muhalefete de yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı ile halka seslendi! Soylu'dan muhalefete sert sözler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balat'ta düzenlenen etkinlikte vatandaşlara seslendi. Kanal7 ve Ülke TV'nin ortak yayınında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Hiç endişe etmesinler. Onlarla Beraberim. Beni ayakta tutan onların sevgisidir'  mesajını vatandaşlarla paylaşan Soylu, Türkiye'nin, dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

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'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ COĞRAFYAMIZIN GÜCÜDÜR'

Bakan Soylu, "Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunun da maliyetini yaşadık. 3 milyon 411 bin Suriyeli kardeşimiz Türkiye'de yaşıyor. Ne onlara sırtımızı döndük ne ülkemizi bir güvenlik tehdidiyle veya tehlikesiyle karşı karşıya bıraktık. Ama bunun da bir maliyeti oldu. Sadece bu değil, hemen güneyimizde Amerika terör koridoru oluşturmaya çalıştı. Bugün Balkan sokakları Türkiye ve Tayyip Erdoğan diyor. Dün, bütün gün Balkan hemşerilerimle beraberdim. Dediler ki, Balkanlardan gelenler dediler ki, 'Bize diyorlar ki, size göstereceğiz. Erdoğan giderse göreceksiniz' diye söylüyorlar. Erdoğan'ın gücü sadece Türkiye'nin gücü değildir. Erdoğan gücü Balkanların gücüdür. Erdoğan'ın gücü, Orta Doğu'nun gücüdür. Erdoğan'ın gücü, Orta Asya'nın gücüdür. Türkiye'nin gücü, mazlumların, mağdurların ve etraf coğrafyamızın gücüdür.

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'BU SEÇİM YÜZ YILIN SEÇİMİDİR'

Türkiye çok önemli bir yolculuğa çıkıyor. Her seçim önemlidir. Ama bu seçim yüz yılın seçimidir. Türkiye bir Türkiye Yüzyılı yolculuğuna çıkıyor, buna bu millet karar verecek. Kandil'in desteklediği adaylar mı? LGBT'nin desteklediği adaylar mı? Yoksa milletin değerlerinin desteklediği adaylar mı? Bunu hep beraber karar vereceğiz" dedi. (DHA)

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