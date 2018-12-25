Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Halk TV programındaki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmiş, Erdoğan iki isim için 'müsvedde' ifadesini kullanarak tepki göstermişti. Erdoğan'ın bu sözüne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında, 'Zorbalığı, estirdiğin korkuyu gayet iyi biliyorum. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak göreceksin kardeşim' sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “İsmet İnönü bu ülkenin bağımsızlığının harcını ilk karanlardan biridir. Aynı zamanda Osmanlı paşasıdır. Kendisine şükran borçluyuz. Tek parti yönetimini çok partili bir düzene kavuşturan bir liderdir. Ender demokrasi sevdalılarından biridir. 14 Mart 1950’de çok partili hayatı seçmiş bulunuyoruz diyecek kadar hoşgörülü bir devlet adamı. Mustafa Kemal’e saldırmak isteyenler İnönü’den yola çıkıyorlar. Bazı çevreler hala kin ve öfke kusuyorsa oturup bunu düşünmemiz gerekir. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MÜSVEDDE YANITI



Sanatçılar özü itibariyle demokrasi sağlar. Sanatçı dik durur ve onuruyla durur. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen. 1970’li yıllarda Deve Kuşu Kabere vardı. Siyasetçilerde gelirdi oraya. Kendilerini hicveden sanatçıları izlerlerdi. Efendim beni kimse eleştiremez. İyi de sen o koltuğa şartları kendi lehine çevirerek geldin. Sen 80 milyona haddini bil diyorsun birisi de sana haddini bil desin. Sanatçıdır eleştirme hakkı vardır. Ama siz eleştiriye tahammül edemiyorsunuz. Çıkıyorsunuz talimat veriyorsunuz, Hitler de o talimatı veriyordu. Benim Cumhurbaşkanım değilsin. Nasıl seçimle geldiğini ben gayet iyi biliyorum. Zorbalığı, estirdiğin korkuyu gayet iyi biliyorum. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak göreceksin kardeşim.

20 Temmuz denince sinirleniyor arkadaş. İyi de aç gazetelere bak. O zaman da hapishaneler doluydu şimdi de hapishaneler dolu. Senin gibi bir zorbanın seçilmesi için Anayasa değişikliğine evet dedik biz. Sen geldik kitaplara ağır vergiler getiriyorsun millet okumasın diye. Bizim demokrasi anlayışımız 81 milyon kişi içindir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak oyları ile 2019 bütçesi kabul edildi. Bu bütçe vatandaşa bir şey getirmiyor. 2 bin 20 lira açıklamışlar neden 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı CHP’nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Ocakla Mart arasındaki farkı onlara ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verirse o işçi beni bulsun. Beraber gideceğiz ve o işçi işine geri dönecek. "BİZ EZİLENLERİN YANINDAYIZ"



Biz ezilenlerin, hak arayanların yanındayız. Halkının mutlu olması için mücadele eden partilere her zaman saygımız vardır ama cebi için çalışanlara orada dur demek zorundayız. Bu Saray’ın ne dini var ne vicdanı var ne de ahlakı var. Bu bütçe emekliye bir şey getiriyor mu. Çiftçiye beş kuruş bile getirmiyor. 154 milyar lira çiftçinin Ak Parti belediyelerinden alacağı var. Ben bunu eleştirdiğim zaman Saray’da oturan beyefendi çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz diyor. Traktör üretimi Türkiye’de yüzde 32 azaldı. Yalanı ben kanıtlamıyorum bu işi yapanlar diyor. Ben ne yetiştiremediğimizi çok iyi biliyorum, sana ejder meyvesi yetiştiremiyoruz. Malatya’da kendini yakan bir çiftçi vardı. Saray’ın bir memuru vardı diyor ki çiftçi çok çok çalışır az az kazanır. Peki bizim çiftçi neden az az kazanıyor. Bu Saray’ın kanunu. Çiftçinin gırtlağını tutmuş para vermiyor. Hala öğrenmedin mi kardeşim hala öğrenmedin mi? Gırtlağına basıp senden alıyorlar gidip başkasına veriyorlar.

Esnafın durumu, para yok kardeşim olmayan paranın nesini ödeyeceksin sen? Suriyeliye dükkan kapat dedikleri zaman vay efendim bunu nasıl söylersin. Esnaf ne düşünüyor. Halkından bu kadar kopuk dünyada bir devlet adamı yoktur, affedersiniz ‘devlet adamı’ dedim ama onla ilgisi yok. Esnaf vergi verir ama Erdoğan kilosu 4 bin liralık olan çay içer. Taşaron işçisine bir şey getiriyor mu bu bütçe hayır. 275 bin kişi yolunuz bellidir, oyunuzu vereceğiniz parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir kardeşim. 16 yılda hala işsizliği yüzde 20’lere çıkardılarsa bunların yatacak yeri yoktur. Fabrika kuracaksın. İşsize bakın kendisini yakıyor, Meclis’in duvarında. Bu hale bu memleketi 16 yılda bunlar getirdi. "YENİ BİR TEZGAH KURDULAR"



Şimdi yeni bir tezgah kurdular. Netanyahu’ya diyorlar ki sen Erdoğan’ı kötüle o da seni kötülesin. Ver takke al külah. O zaman sormak lazım beyefendiye damadını neden İsrail’e gönderdin. At takke ver külah yola devam ediyorlar. Arka arkaya Kılıçdaroğlu’nu susturabilir miyiz diye davalar açıyorlar. O kibir abidesi yakında ne demek ekmek yok, ekmek bulamıyorsanız badem unundan pasta yiyin.