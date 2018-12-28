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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 22:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi.

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Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları oyladı.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Mehmetçik'ten ilk iftar
1

Ali dede ve kedisi
2

"Karatenin sultanları
3

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kedili evi yanan amca varya en iyi foto çok doğal gerçi haberlerden izledik evini yapmışlar
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