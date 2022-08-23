HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi iptal edildi

23.08.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Eylül Cumartesi günü Samsun’da gerçekleştirmesi planlanan mitingin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Cumhurbaşkanımız yakın bir tarihte miting için şehrimize teşrif edecekler." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi iptal edildi

Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak Teknofest Karadeniz finaline katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’da miting yapmayı planladığı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu tarafından açıklanmıştı.
Ersan Aksu 18 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, Samsun ziyaretinde gerçekleştireceğimiz mitingimizde vatandaşlarımıza hitap edecek hem de Teknofest’e katılacaklar” duyurusunda bulunmuştu.

erdoğan2

Aksu bugün yaptığı açıklamada ise mitingin olmayacağını bildirdi. Aksu şunları söyledi:

“30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında şehrimizde düzenlenecek olan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’e katılacak olan Cumhurbaşkanımız için miting planlamamız da vardı. Ancak aynı gün Teknofest coşkusu ve heyecanı da yaşanacak. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılar olacak. Üreten, tasarlayan, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne güç katan genç kaşiflerimizin ortaya koyduğu gurur tablosuna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 7’den 70’e her insanımızda büyük coşkuya neden olan Teknofest heyecanını vatandaşlarımızın en yoğun şekilde yaşaması için mitingimizi ileri bir tarihte gerçekleştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize teşrifleriyle meşale şehrimiz Samsun, sevginin, coşkunun, heyecanın zirvelerinden birini daha yaşayacak. Cumhurbaşkanımız yakın bir tarihte miting için şehrimize teşrif edecekler." (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı! AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!
6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'
Ad ve soyad değiştirmek isteyenler dikkat! Son tarih belli olduAd ve soyad değiştirmek isteyenler dikkat! Son tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Samsun Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı

Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

İlginizi Çekebilir

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.