Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın THK ile ilgili sözlerine CHP'den yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında yaptığı orman yangınlarına ilişkin "Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız" açıklamasına işaret eden Özkoç, "20 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne yangın uçağı alacakmış." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik" ve "Yangınlarda ilk defa kullanmaya başladığımız insansız hava araçları sayesinde ilk müdahale süremizi de 12 dakikaya indirdik" şeklindeki açıklamalarını aktaran Özkoç, "Ben Marmaris'teydim. Bodrum'daki, Milas'taki orman yangınlarına ilk 3 günde havadan destek hemen hemen hiç yok ve yetersizdi." diye konuştu.

"TÜRK HAVA KURUMU'NU ÇALIŞAMAZ HALE GETİREN CHP'DİR" İFADESİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik "Türk Hava Kurumunu çalışamaz hale getiren sizsiniz." sözlerini eleştiren Özkoç, "Adam 20 yıldan beri iktidar, olan bütün felaketlerin sorumlusu CHP, kendisi pürü pak. Bu devletin sorumlusu, bu iktidarın başındaki kendisi değil." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın yangın söndürme uçaklarının 2019'a kadar yangınlarda kullanıldığına yönelik açıklamasını hatırlatan Özkoç, "Kim devre dışı çıkardı, Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu uçaklarını neden ve nasıl devre dışı bıraktı? Şöyle; THK uçaklarının kapasitesi 4,9 ton. Şimdi ihale açacak. Orman genel Müdürlüğü, birilerini ihale dışında bırakmak istiyorsa, ne yapması gerekiyor? İhalenin şartnamesine '5 ton su alabilen uçaklar' diye yazması gerekiyor. Böylece minik bir farkla THK, devre dışı bırakılıyor." dedi.

Rusya'dan orman yangınlarını söndürmek için kiralanan uçağa ödenen paranın çok az bir miktarıyla, THK uçaklarının tamir edilebileceğini iddia eden Özkoç, "Rusya'dan S-400'leri alsanız, yangın uçaklarını milyonlarca dolara kiralayıp da alsanız dahi Rusya size dostluk mu yapacak? Hayır, size güvenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞTE SENİN DIŞ POLİTİKAN BUDUR"

Erdoğan'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı?" diye sorduğunu belirten Özkoç, "Ben önce Tayyip Erdoğan dış politikadan ne anlar, size söyleyeyim. Amerikan Başkanı ile oturdu birlikte anlaşma yaptılar. Arap Baharı diye bir istila başlattılar. Bu savaşın, Amerikan emperyalizmiyle birlikte olan eş başkanının adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani sen, Müslümanlardan yana olmadın. Sen, komşularından yana olmadın. Sen, Amerika'dan, Amerikan emperyalizminden yana oldun. İşte senin dış politikan budur." karşılığını verdi.

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldığını belirten Özkoç, "Enflasyon zammı gerçekleri yüzde 30'larda ama TÜİK'in enflasyon oranı yüzde 18,9." şeklinde konuştu.

"DERHAL SEÇİME GİT"

Kamu işçilerine yapılan zammı eleştiren Özkoç, "Bu yoksulluğa, açlığa mahkum ettiğin işçi, emekli, esnafı, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarını yönetmeyi derhal bırak, derhal seçime git." dedi.

Kaynak: AA

