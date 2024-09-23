Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail işlediği suçların hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

İSRAİL GAZZE'DE BİR SOYKIRIMA İMZA ATIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de bir soykırıma imza attığını vurgulayarak, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.

İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini kaydetti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır