Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

Yerel seçim takviminin belli olmasıyla Cumhur İttifakı'nda da aday mesaisi hız kazandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Farklı farklı isimler konuşulurken AK Parti'de adaylar için temayül yoklamaları yapıldı. Adayların 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken İstanbul için bir ismin ağırlık kazandığı aktarıldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA İSTANBUL MESAİSİ

Türkiye adım adım yerel seçime giderken gözler Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatının yanı sıra milletvekillerine İstanbul için 'Çalışın' talimatı vermişti. Adaylar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi ağırlık kazanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde İstanbul'u kazanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara adaylarının en geç 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken Erdoğan 'İstanbul'da Ali Yerlikaya' diyebilir.

STARTI 20 OCAK'TA VERECEK

Show Haber'in haberine göre 31 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirlerde olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde de mitingler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için startı 20 Ocak'ta 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden verecek.