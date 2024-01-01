HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

01.01.2024 20:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart'ta yapılacak seçimlere gidilirken parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar halen soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Adaylar için temayül yoklamaları yapılırken, adayların 15 Ocak'a kadar belli olması bekleniyor. İstanbul için adaylar arasından bir ismin ise ağırlık kazandığı gelen bilgiler arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

Yerel seçim takviminin belli olmasıyla Cumhur İttifakı'nda da aday mesaisi hız kazandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Farklı farklı isimler konuşulurken AK Parti'de adaylar için temayül yoklamaları yapıldı. Adayların 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken İstanbul için bir ismin ağırlık kazandığı aktarıldı.

thumbs_b_c_5430de9721075dc3ef5b70b4eb2bbc48

CUMHUR İTTİFAKI'NDA İSTANBUL MESAİSİ

Türkiye adım adım yerel seçime giderken gözler Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatının yanı sıra milletvekillerine İstanbul için 'Çalışın' talimatı vermişti. Adaylar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi ağırlık kazanmaya başladı.

thumbs_b_c_682ca10fe56ddcf6a4401fb02d4c4195

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde İstanbul'u kazanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara adaylarının en geç 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken Erdoğan 'İstanbul'da Ali Yerlikaya' diyebilir.

STARTI 20 OCAK'TA VERECEK

Show Haber'in haberine göre 31 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirlerde olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde de mitingler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için startı 20 Ocak'ta 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden verecek.

Ankara adayı için dikkat çeken detay! İşte öne çıkan isimler... Ankara adayı için dikkat çeken detay! İşte öne çıkan isimler...

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran duyurdu! Bugün resmen başladıİran duyurdu! Bugün resmen başladı
Mersin'de karaya vurdu! Boyu 4 metreden fazla, tam 400 kgMersin'de karaya vurdu! Boyu 4 metreden fazla, tam 400 kg
İstanbul'da korku dolu anlar! Köprüye çıkıp metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktıİstanbul'da korku dolu anlar! Köprüye çıkıp metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul MHP Cumhur İttifakı ak parti
En Çok Okunan Haberler
Sigaraya bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar...

Sigaraya bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.