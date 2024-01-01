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İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? Kulisler hareketlendi, Ankara adayı için dikkat çeken detay: İşte öne çıkan isimler...

01.01.2024 18:58 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak ediliyor. İYİ Parti'nin Adana'daki yerel seçim kampı öncesinde kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. İYİ Parti'nin önce Ankara adayını daha sonra ise İstanbul adayını açıklamasının beklendiği konuşulurken Mansur Yavaş'ın karşısında ülkücü kökenli birisinin çıkarılacağı iddia edildi.

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? Kulisler hareketlendi, Ankara adayı için dikkat çeken detay: İşte öne çıkan isimler...

İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara adayları için hazırlıklar devam ediyor. İmamoğlu ve Yavaş karşısına çıkarılacak adaylarla ilgili kulislerde pek çok ismin dolaştığı aktarıldı. İşte ayrıntılar...

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'ÜLKÜCÜ KÖKENLİ ADAY' DETAYI

İYİ Parti şu ana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Trabzon başta olmak üzere 100'ün üzerinde başkan adayı açıkladı. Gözler ise İstanbul ve Ankara adaylarına çevrildi. İYİ Parti'de İstanbul'dan önce Ankara adayı açıklanacak. Kulislerde konuşulanlara göre Ankara'da İYİ Parti, Yavaş'ın karşısına ülkücü kökenli birisini aday göstermeye hazırlanıyor.

İŞTE ANKARA'DA ÖNCE ÇIKAN İSİMLER

Öne çıkan isimler ise bir dönem Mansur Yavaş'ın başdanışlmanlığını yapan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Servet Avcı, Cengiz Topel Yıldırım, Kürşad Zorlu ve Ayyüce Türkeş. Türkeş'in Adana için de ismi geçiyor.

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İSTANBUL'DA TEK İSİM VAR

İstanbul ve Ankara için bizzat Genel Başkan Meral Akşener, görüşmeler yapıyor. İstanbul için eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun ismi öne çıkıyor.

ADANA'DA SEÇİM KAMPI

A Haber'in haberine göre İYİ Parti 13-14 Ocak'ta Adana'da yerel seçimler için kampa giriyor. Kampın ardından büyükşehir adaylarının tek tek açıklanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ankara İYİ Parti
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