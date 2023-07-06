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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü

06.07.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı Kishida arasındaki telefon görüşmesinde Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya teşekkür etti.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl onuncu yıl dönümü gelecek sene ise diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100’üncü yılının kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili iş birliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Türkiye’nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı Türkiye’ye davet etti.

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Japonya Recep Tayyip Erdoğan

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