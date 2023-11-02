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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

02.11.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TC-TUR" Astana Havalimanı'na indi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2-3 Kasım'da 'Türk Devri' temasıyla Astana'da düzenlenecek zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan özel uçak 'TC-TUR' ile Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Zirveye, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'ın yanı sıra gözlemci sıfatıyla Türkmenistan ve Macaristan katılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan

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