HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

23.07.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri ziyaretindeki programlarına Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmayla devam etti. Vatandaşlara hitap eden Erdoğan seçimlere 10 ay kaldığını belirterek muhalefetin adayını açıklamamasını eleştirdi. Temel atma töreninde gördüğü bir pankarta dikkat çeken Erdoğan, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" diyerek pankartı okudu. İşte Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Fabrika ve hızlı tren temellerinin açılışının yapan Erdoğan muhalefete de aday konusunda eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreni için bakanlara seslendiği anda gördüğü bir pankart ise ilgisini çekti. İşte detaylar...

AA-20220723-28486035-28486026-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN_KAYSERIDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri sağ olsun bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle ödemeye çalışıyoruz. 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı raylı sistemler işletmesini şehrimizin yönetimine devretmiştik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılışla tamamlıyoruz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaktır.

Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştü. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamd olsun.

Son dakika: 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek CHP heyetine tepki göstermişti! Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamaSon dakika: 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek CHP heyetine tepki göstermişti! Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

MUHALEFETE ADAY ELEŞTİRİSİ

Hala adaylarını açıklayamadılar. Kendi adaylarını belirleyemediler. Seçim tarihini açıklayın adayımızı duyuralım diyorlar. Seçim de belli Cumhur İttifakı'nın adayı da belli... Kendilerine güvenselerdi seçime kalmış 10 ay en azından adaylarını çıkarırlar. Ülkem adına üzülüyorum. Demokrasinin kalitesi için muhalefetin kalitesi de önemlidir.

AA-20220723-28486035-28486030-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN_KAYSERIDE

PANKARTA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreni için bakanlara seslendiği sırada konuşma yaptığı yerin arka tarafında asılan bir pankarta dikkat çekti. "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" diyen Erdoğan, "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart;

p3 (1)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözlerCHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Dünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürüDünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Mersin'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti...Mersin'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti...
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Bir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölüm

Bir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölüm

İlginizi Çekebilir

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.