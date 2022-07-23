Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Fabrika ve hızlı tren temellerinin açılışının yapan Erdoğan muhalefete de aday konusunda eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreni için bakanlara seslendiği anda gördüğü bir pankart ise ilgisini çekti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri sağ olsun bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle ödemeye çalışıyoruz. 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı raylı sistemler işletmesini şehrimizin yönetimine devretmiştik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılışla tamamlıyoruz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaktır.

Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştü. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamd olsun.

MUHALEFETE ADAY ELEŞTİRİSİ

Hala adaylarını açıklayamadılar. Kendi adaylarını belirleyemediler. Seçim tarihini açıklayın adayımızı duyuralım diyorlar. Seçim de belli Cumhur İttifakı'nın adayı da belli... Kendilerine güvenselerdi seçime kalmış 10 ay en azından adaylarını çıkarırlar. Ülkem adına üzülüyorum. Demokrasinin kalitesi için muhalefetin kalitesi de önemlidir.

PANKARTA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreni için bakanlara seslendiği sırada konuşma yaptığı yerin arka tarafında asılan bir pankarta dikkat çekti. "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" diyen Erdoğan, "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart;





