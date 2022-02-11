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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs süreci sonrası ilk kez konuştu! 'Muhalefetin yaygarası...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs süreci sonrası ilk kez konuştu! 'Muhalefetin yaygarası...'

11.02.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs sürecini atlattıktan sonra ilk kez basın mensuplarının karşısında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Süreci rahat atlattım. 4-5 günde negatife döndüm. Eşim Emine Erdoğan henüz atlatamadı ama dualarım onunla. O beni yalnız başıma bırakmaz. Mesaj gönderen vatandaşlarımıza teşekkür ederim.' dedi. Erdoğan, ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs süreci sonrası ilk kez konuştu! 'Muhalefetin yaygarası...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarıyla ilgili söylemlerine tepki gösteren Erdoğan; 'Yaygara yapıyorlar. Milletimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.' dedi.

'UKRAYNA - RUSYA KRİZİYLE İLGİLİ ADIMLAR ATTIK'

'Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna krizinden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Onlarla da görüşmeleri yürütüyoruz. Libya'da da malum gelişmeler var, orayı da takip ediyoruz.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BUENOS AIRES'TE, G20 ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK TEMALI OTURUMA KATILDI / FOTOĞRAFLAR

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!

Muhalefetin yaygarasını koparttığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da elektrik fiyatları nerelerde? Burada nerelerde? Vatandaşımızı rahatlatmak için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam edeceğiz.

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