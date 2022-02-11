Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs süreci sonrası ilk kez konuştu! 'Muhalefetin yaygarası...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarıyla ilgili söylemlerine tepki gösteren Erdoğan; 'Yaygara yapıyorlar. Milletimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.' dedi.

'UKRAYNA - RUSYA KRİZİYLE İLGİLİ ADIMLAR ATTIK'

'Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna krizinden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Onlarla da görüşmeleri yürütüyoruz. Libya'da da malum gelişmeler var, orayı da takip ediyoruz.'

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!

Muhalefetin yaygarasını koparttığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da elektrik fiyatları nerelerde? Burada nerelerde? Vatandaşımızı rahatlatmak için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam edeceğiz.

