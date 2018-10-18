Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz, proje bitmek üzere." dedi. Moldova'daki temaslarının ikinci gününde Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile geldiği Kent Meydanı'nda Gagauz Özerk Yeri halkına hitap etti. Erdoğan, ziyaretinin oldukça bereketli geçtiğini belirterek, ziyaretinin ilk gününde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararı aldıklarını hatırlattı. - "Unutmayın sizin gücünüz, Moldova'nın gücü" Bu kararın Moldova ile yeni bir dönemin kapılarını açacağını belirten Erdoğan, "Moldova ile kurduğumuz ortak geleceğin köprüsü sizlersiniz. Unutmayın sizin gücünüz, Moldova'nın gücü, Moldova'nın gücü sizin gücünüzdür." dedi. Moldova Parlamentosu'nda 3 Gökoğuz Türk'ü milletvekili bulunduğuna ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın da Bakanlar Kurulu üyelerinden biri olarak görev yaptığına işaret eden Erdoğan, "Sizleri siyasette temsil eden bu dostlarımıza çok önemli iki görev düşüyor. Birincisi Gökoğuz Yeri'nin sesi olmak, ikincisi de Moldova ile diyalog kanallarını hep açık tutmak." diye konuştu.

24 Şubat'ta Moldova parlamentosu seçimlerine, 19 Mayıs'ta başkanlık seçimlerine gidileceğini kaydeden Erdoğan, "Her birinizin vatandaşlık görevi, bu süreçte birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı korumak ve oyunuza sahip çıkmaktır. Sandıktan çıkan her sonuç halkın özgür iradesini yansıtır ve saygıyı hak eder. Oradan çıkacak sonucun belirleyicisi de siz olacaksınız. Şimdiden sonuçların Gökoğuz Yeri ve Moldova için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - Komrat'a büyük bir eğitim kompleksi Türkiye olarak Gökoğuz Türkleri'nin kendi vatanlarında hayatlarını en üst standartlarda sürdürebilmeleri için destek vermeye devam edeceklerini bildiren Erdoğan, bu toprakların topyekun kalkınması için üzerilerine düşenleri yapacaklarını açıkladı. Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesi'nin 1999'dan bu yana Türk ve Moldovalı öğretmenler vasıtasıyla eğitim verdiğini hatırlatan Erdoğan, şimdiye kadar okuldan 386 öğrencinin mezun olduğunu kaydetti. Sağlık tesisi olmayan yerlere sağlık tesisi yaptıklarını, kreşler açtıklarını, mevcut hizmet binalarını yenilediklerini, Vulkaneşti'nin su sorununu giderecek altyapı projesine başladıkları bilgisini paylaşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz, proje bitmek üzere. Okuluyla yurtlarıyla kapalı spor alanıyla basket alanıyla voleybol alanıyla tenis kortlarıyla buraya bu muhteşem eseri kazandırıyoruz. Gökoğuz Yeri buradaki tüm gençlerimiz için parlak bir gelecek sunabilecek altyapıya sahip olmalıdır." Bugün Komrat Bölge Hastanesi Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi'ni açtıklarını vurgulayan Erdoğan, içindeki tüm modern araç gereçleriyle beraber açılan bu eserin Gökoğuz Yeri halkını rahatlatacağını bildirdi. Bugün Kültür Sarayı'nın açılışını da yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok kültürel etkinlikleri yapacağınız, çocuklarımızın kültürel eğitimini alacağı muhteşem bir saray oldu." dedi. Erdoğan, 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip Kültür Sarayı'nın Gökoğuz Yeri'nin medarıiftiharı olacağını belirtti. - "Aramızdaki bu bağlar daha da güçlenecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Moldova'nın yardıma en çok ihtiyaç duyan bölgelerinden biri olması Gökoğuz Yeri'nin kaderi değildir, olmamalıdır. Burada hepimize görevler düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün aramızda. Kendisinin Gökoğuz Yeri'ne olan samimi desteğini yakinen biliyorum. Bu destek Moldova'nın Gökoğuz Yeri'ne sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Bu yaklaşımın, Moldova Devletinin tüm makamlarınca devam ettirilmesi çok önemlidir. Dün Stratejik Konsey Anlaşmasını imzalarken, ardından sayın Başbakan Filip ve bakanlarla birlikte 5 önemli anlaşmaya da imzamızı attık. Bugüne kadar 60 anlaşması olan Türkiye-Moldova, bu beş anlaşmayla beraber bu sayıyı daha da tırmandırdı. Aramızdaki bu bağlar daha da güçlenecek. Biz de daha fazla iş adamımızı Gökoğuz Yeri'ne, Moldova'ya yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Komrat'ta başkonsolosluğumuzun açılmasını heyecanla beklediğinizi biliyorum. İnşallah çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla dün bunu da görüştük, konuştuk. Başkonsolosluğumuzun da faaliyete geçmesiyle burada Türkiye'ye açılan yeni bir kapınız daha olacak."

- "Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı bekliyoruz" Moldova ailesini bir parçası olarak ülkenin resmi dilini en iyi şekilde öğrenmelerini ve kullanmalarını önemli gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Bu sayede hem Moldova'nın beşeri zenginliğini artıracak hem de Gökoğuz Yeri'nin kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. Sizlerin ana dili olan Anadolu'da analarımızın, babalarımızın konuştuğu saf, bozulmamış öz Türkçeyi yaşatmanızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dil, bir ileti aracı olmanın yanında toplumsal hafızanızdır, düşünce biçiminizdir, kültürünüzdür. Hepsinden önemlisi dil, kimliğin aynasıdır. Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı, çocuklarınıza Gökoğuz Türkçesi'ni öğretmenizi, bu sayede ortak Türk tarihimizi, kültürümüzü ve benliğimizi canlı tutmanızı bekliyoruz. Gökoğuz Türkçesi'ni unutmayın, unutturmayın. Diğer Türk topluluklarıyla akrabalarınız olsun. Türk Cumhuriyetleri'yle bağlarınızı muhakkak geliştirin. Unutmayın, biz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan 300 milyonluk büyük bir aileyiz."