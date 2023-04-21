Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı: Yarısını devlet ödeyecek

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli adımların atılacağı açıklamalarına devam ediyor. Buna göre Hükümet dev bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında “Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız” demişti.

MALİYETİN YARISINI DEVLET ÖDEYECEK

Erdoğan’ın birkaç gün önce yaptığı bu açıklama ile ilgili konuşan kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen ise kentsel dönüşümün hızla ilerleyememesinin sebebi ile ilgili “Bu işin ekonomisinin inşaat maliyetlerinin ödeme güçlüğü ile alakalı” olduğunu belirtti.

Merakla beklenen projenin ipuçlarını ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Destek yüzde 50’ye çıkacak yani yapılacak evlerin maliyetinin yarısını devlet üstlenecek. Projeye göre kentsel dönüşüm kapsamında bir evin maliyetinin yarısını devlet yarısını da ev sahibi paylaşacak. Örneğin bir evin maliyeti 2 milyon lira ise bunun 1 milyon lirasını devlet 1 milyon lirasını ise ev sahibi ödeyecek.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI BEKLENİYOR"

Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen de hayata geçmesi beklenen yeni uygulama ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir senden bir benden projesiyle can güvenliği riski taşıyan binalarda ki vatandaşlarımızın buradaki riskli binaların TOKİ’nin yaptığı binalardan daire vermek suretiyle kentsel dönüşümün hızlandırılması bekleniyor. Tabii ödeme süreleri hangi faiz oranları ile olacağı Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak.”

ATV Haber'in haberine göre detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde vermesi bekleniyor. Hükümetin gündeminde ‘bir senden bir benden’ projesi gibi heyecanlandıran ‘Emin Eller’ adlı bir başka çalışma daha olduğu öğrenildi. Hükümet bu projesi ile de engelli çocuğu olan anne ve babaların ölümünün ardından çocukların durumu ile ilgili yaşadıkları korkuya son vermek istiyor. Bir engelli birey ailesini kaybettikten sonra devletin koruması altına alınması bekleniyor. Ayrıca engellilerin barınması için yeni yerleşim yerleri oluşturulacağı ve engellilere yönelik bir de televizyon kanalı kurulacağı öne sürüldü.