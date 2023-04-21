HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı: Yarısını devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı: Yarısını devlet ödeyecek

21.04.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün de kentsel dönüşümle ilgili önemli mesajlar vermesi beklenirken önemli ipuçları ortaya çıktı. Erdoğan’ın açıklayacağı kentsel dönüşümle ilgili yeni uygulamaya göre kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı: Yarısını devlet ödeyecek

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli adımların atılacağı açıklamalarına devam ediyor. Buna göre Hükümet dev bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında “Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız” demişti.

thumbs_b_c_52327b870a455ee146d2d70f58626d30

MALİYETİN YARISINI DEVLET ÖDEYECEK

Erdoğan’ın birkaç gün önce yaptığı bu açıklama ile ilgili konuşan kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen ise kentsel dönüşümün hızla ilerleyememesinin sebebi ile ilgili “Bu işin ekonomisinin inşaat maliyetlerinin ödeme güçlüğü ile alakalı” olduğunu belirtti.
Merakla beklenen projenin ipuçlarını ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Destek yüzde 50’ye çıkacak yani yapılacak evlerin maliyetinin yarısını devlet üstlenecek. Projeye göre kentsel dönüşüm kapsamında bir evin maliyetinin yarısını devlet yarısını da ev sahibi paylaşacak. Örneğin bir evin maliyeti 2 milyon lira ise bunun 1 milyon lirasını devlet 1 milyon lirasını ise ev sahibi ödeyecek.

thumbs_b_c_ea7831e3420ad64e95fc440f69cc147c

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI BEKLENİYOR"

Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen de hayata geçmesi beklenen yeni uygulama ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir senden bir benden projesiyle can güvenliği riski taşıyan binalarda ki vatandaşlarımızın buradaki riskli binaların TOKİ’nin yaptığı binalardan daire vermek suretiyle kentsel dönüşümün hızlandırılması bekleniyor. Tabii ödeme süreleri hangi faiz oranları ile olacağı Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak.”

ATV Haber'in haberine göre detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde vermesi bekleniyor. Hükümetin gündeminde ‘bir senden bir benden’ projesi gibi heyecanlandıran ‘Emin Eller’ adlı bir başka çalışma daha olduğu öğrenildi. Hükümet bu projesi ile de engelli çocuğu olan anne ve babaların ölümünün ardından çocukların durumu ile ilgili yaşadıkları korkuya son vermek istiyor. Bir engelli birey ailesini kaybettikten sonra devletin koruması altına alınması bekleniyor. Ayrıca engellilerin barınması için yeni yerleşim yerleri oluşturulacağı ve engellilere yönelik bir de televizyon kanalı kurulacağı öne sürüldü.

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamaAK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! "Allah'ım sen koru"Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! "Allah'ım sen koru"
Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepkiSoylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kentsel dönüşüm

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar

ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

Maç sonunda isyan! 'Banka hesabına baksın'

Maç sonunda isyan! 'Banka hesabına baksın'

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

Belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira oldu

Belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira oldu

İlginizi Çekebilir

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.