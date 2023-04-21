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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

21.04.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ücretsiz doğal gaz hamlesi ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu açıklamasında ‘Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüdü olur. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz’ ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz doğal gaz açıklaması hakkında konuştu. Açıklamasında Erdoğan'ın çok panik olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi.

Kılıçdaroğlu, bedava doğal gaz açıklamasının ardından sosyal medya hesabından iki mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

“Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.”

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ERDOĞAN’DAN ‘ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ’ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazını devreye alma töreninde, 1 yıl boyunca mutfak ve sıcak su için kullanılan doğal gazdan, 1 ay boyunca ise Türkiye'deki tüm konutların doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP doğal gaz

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