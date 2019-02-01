Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki programı kapsamında vatandaşlara seslendi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde olan yerler, bizim zorla kentsel dönüşüm adımımız yok. Burada depremle ilgili bir sıkıntı var, bütün mesele gönüllülük esasına dayalı. Bazı müteahhitler ben yüzde 60'ını alırım diyormuş, müteahhidin dediği geçerli değil. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir sıkıntı olursa, muhtara-belediye başkanına gerekirse ben burada komşunuzum gelin bana bildirin.
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