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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki programı kapsamında vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde olan yerler, bizim zorla kentsel dönüşüm adımımız yok. Burada depremle ilgili bir sıkıntı var, bütün mesele gönüllülük esasına dayalı. Bazı müteahhitler ben yüzde 60'ını alırım diyormuş, müteahhidin dediği geçerli değil. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir sıkıntı olursa, muhtara-belediye başkanına gerekirse ben burada komşunuzum gelin bana bildirin.


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Recep Tayyip Erdoğan Kentsel Dönüşüm

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