HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi’nde Elon Musk’ı kabul etti! Tesla fabrikası için çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi’nde Elon Musk’ı kabul etti! Tesla fabrikası için çağrı yaptı

18.09.2023 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı kabul etti. TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi’nde Elon Musk’ı kabul etti! Tesla fabrikası için çağrı yaptı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in CEO'u Elon Musk'ı Türkevi'nde kabul etti. Musk, Türkevi binasına kucağında çocuğuyla birlikte geldi.

AA-20230917-32176583-32176582-TESLA_VE_SPACEXIN_UST_YONETICISI_CEO_ELON_MUSK

TESLA ÇAĞRISI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti.

F6QslVkXgAAqsXl

TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

AA-20230917-32176888-32176884-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_TESLA_VE_SPACEXIN_UST_YONETICISI_MUSKI_KABUL_ETTI

TEKNOFEST'E DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

F6QsmXGWAAAI_Bs
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyarette Elon Musk’a ‘Daha adil bir dünya Mümkün kitabını ve BM Reformu önerisini içeren kitapçığı hediye ettiği öğrenildi.
AA-20230917-32176821-32176811-TESLA_VE_SPACEXIN_UST_YONETICISI_CEO_ELON_MUSK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babalarının cenazesi için geldikleri köyde otomobil çarptı: 3 ölüBabalarının cenazesi için geldikleri köyde otomobil çarptı: 3 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Ahıska Türkleri ile buluştuCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Ahıska Türkleri ile buluştu
Erdoğan'dan 'Orta Koridor' mesajıErdoğan'dan 'Orta Koridor' mesajı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.