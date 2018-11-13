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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 03:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararla İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında 10 bin 36 yeni kadro ihdas edildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığında; 1 kaymakam, 1 yazı işleri müdürü, 1 nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef, 2 beşinci derece şef, 1 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 2 hizmetli, 1 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi.

10 BİN BEKÇİ KADROSU İHDAS EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında ise 3 ila 10 derece arasında 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. (İHA)

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İçişleri Bakanlığı bekçi alımı Emniyet Genel Müdürlüğü

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