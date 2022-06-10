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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu! "Düğüne davet ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu! "Düğüne davet ettik"

10.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki programa gittiği sırada yol üstünde kendisine davetiye gösteren çifti gördü ve konvoyu durdurdu. Cadde üzerinde köfteci dükkanı işleten ve Erdoğan ile bir süre sohbet eden Saime ve Adnan Yığcı çifti, oğullarının düğün davetiyesini de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu! "Düğüne davet ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'na katılmak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ne doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Küplüce Mahallesi Tomruk Caddesi'nde durdu. Caddede köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti bir süre sohbet ettiği Erdoğan'ı bu ayın 26'sında oğullarının düğününe davet etti.

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"BİZİ GÖRÜNCE DURUYOR, ÇOK SEVİYORUM"

Yığcı çifti, Erdoğan'a davetiye de verdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Saime Yığcı, "Valla durdurdum konvoyu. Oğlumun bu ayın 26'sında düğünü vardı. Düğüne davet edip, davetiye verdim. Bizi görünce duruyor, muhabbet ediyoruz, çok seviyorum kendisini. Davetiye verdim, telefonumu da yazdım. Memnuniyetle aldı. Mutlu olurum orada ismi geçerse, kendini görürsek" diye konuştu.

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"BAZEN KENDİLİĞİNDEN DURUYOR"

Adnan Yığcı ise "Her zaman duruyor. Bazen elimizde kaldırsak da duruyor, bazen kendiliğinden duruyor. Sorunlarımızı da dinliyor. Kentsel dönüşümü ile ilgili hızlandıracağını söyledi. Düğün kartımızı da verdik" diye konuştu.

Adnan Yağcı yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı gösterdi. (DHA)

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