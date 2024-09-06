Cumhurbaşkanı Erdoğan oyun platformlarını hedef aldı! "Aile yapımızı bozuyor, ırkçılığı körüklüyor"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sevgili öğrencilerimiz sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akademik çalışmalarıyla dinleyici aydınlatacak tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. 2024-2025 yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılına başladık. 9 Eylül Pazartesi günü ise tüm öğrencilerimiz okullarına kavuşuyorlar. 3 aylık tatilin ardından yüreklerinde okul hasreti taşıyan çocuklarımız okullarını kavuşuyor.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sorumluluğu ağır bir mesleği layıkıyla devam ettiren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği ve hakkı olan kendi öğretmenlerimi de hürmetle anıyorum. İdealleriyle yoğrulmuş azimle çalışan tüm öğretmenlerimizin kıymetlerini kelimelerle anlatmaz kifayetsiz kalır. Hepsinin yolları açık olsun.

Bizler üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak için mücadele eden bir milletiz. Çanakkale'den istiklal harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük. Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.

"DERSLİK SAYIMIZ 2 KATTAN FAZLA ARTTI"

Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.

ERDOĞAN 'DÜNYADA TEK' DİYEREK DUYURDU

Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk. 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir.

500 yenilikçi sınıfı daha okullarımıza kazandırdık. Bu sayıyı 5500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alandaki adımlar uluslararası alanda da karşılılığını buluyor. Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.

"SAPKINLIK VE IRKÇILIK OYUN PLATFORMLARINDA KÖRÜKLENİYOR"

Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerde kimse özgürlüklerden piyasa ekonomisinden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz.

Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.