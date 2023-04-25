Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz

14 Mayıs seçim hazırlıkları için çalışmalarına aralıksız devam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak beyin göçünün tersine çevrilmesine vurgu yapılan bir video paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına, " Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." notunu düştü.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Bir akademisyenin yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün konu edildiği video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke. #TürkiyeYüzyılı" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı...

2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık.



Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke. #TürkiyeYüzyılı ???????? pic.twitter.com/aRfmmyX06I — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023



