Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Tünelin ucundaki ışık gözükmüştür

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor.

Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz.

Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor.



Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz. pic.twitter.com/o7PqXaZtl8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2020



