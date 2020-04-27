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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Tünelin ucundaki ışık gözükmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Tünelin ucundaki ışık gözükmüştür

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2020 22:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaştığı görselde ise 'Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür' başlığı kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Tünelin ucundaki ışık gözükmüştür

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor.

Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz.

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