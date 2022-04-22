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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonundaki son durumu anlattı! 'Can çekişiyorlar...'

22.04.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terör örgütünün son çırpınışlarına karşı operasyonun devam ettiğini belirten Erdoğan, şehit sayısının üçe yükseldiğini 45 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonundaki son durumu anlattı! 'Can çekişiyorlar...'

Cuma namazı çıkışında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonunun büyük bir kararlılıkla sürdüğünü belirtirken mağaralardaki temizliğin de devam ettiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Putin ve Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

'SONUNA KADAR TEMİZLİK HAREKATI...'

'Pençe Kilit harekatında bütün ekiplerimiz komandolarımız ellerinden gelen gayreti yapıyorlar. Bütün teknolojik imkanlarla füzelerimiz, kasırgalarımız saldırılar devam ediyor. Sonuna kadar bir temizlik harekatı bu. Bu iş devam edecek. Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirildi - Güvenlik - Ankara -

'BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK'

Operasyonda mehmetçiğimiz çok büyük başarılara imza attı. İnlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil. En az kayıpla inşallah bu mağaraları temizleyeceğiz. Taviz vermeden bu işi bitirmenin gayreti içindeyiz.

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'İSTANBUL'DA DEVAM ETTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Ukrayna - Rusya görüşmeleri tam istediğimiz gibi mi değil ama istediğimiz noktaya gelecek. Hem Putin hem Zelenskiy ile de bir görüşme yapacağız. Bu görüşmeyle birlikte İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz.'

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