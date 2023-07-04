Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Beştepe'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/4VFhEglqN7 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 4, 2023



