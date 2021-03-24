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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto nedir?

24.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Mart Çarşamba günü AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede 2023 manifestosunu açıklayacak. Erdoğan, 2023 Manifestosu hakkında “Güçlü Türkiye, Küresel Adalet” ve “İnsan Onuru ve Refah Toplumu” mesajlarının sinyallerini verdi. AK Parti 7. Olağan Kongresi 24 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde 2023 vizyonu hakkında bilgiler verecek. 2023 Manifestosunda, yeni bir Türkiye vizyonu çizecek ve insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi konularda açıklamalar da bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda 2023 Manifestosunun yanında, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi hakkında da bilgiler verecek.

2023 MANİFESTOSU NEDİR?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

ak kongre

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak. Saat 10:00’da başlayacak olan kongrede 2023 hedefleri duyurulacak.

2023 MANİFESTOSUNDA NE AÇIKLANACAK?

Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi'ni açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla atılacak adımların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alması bekleniyor.

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MANİFESTO NE DEMEK?

Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur. Kanaat önderleri tarafından kaleme alınan manifestolarda ise, yeni bir toplumsal hareketin temel hedefleri halka arz edilir. Bu kelime aynı zamanda bir denizcilik terimi olarak kullanılıyor. Yük gemilerinde taşınan malların cinsini ve sayısını bildiren belgelere de manifesto adı verilir.

Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesini içeren yazılardır. Genellikle akımlarla bütünleştirilen manifesto, Türk dilinde bildiri anlamına gelmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda kullanılan “muhtıra” kavramı da manifestoyla benzer anlamları taşımaktadır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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