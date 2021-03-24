Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde 2023 vizyonu hakkında bilgiler verecek. 2023 Manifestosunda, yeni bir Türkiye vizyonu çizecek ve insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi konularda açıklamalar da bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda 2023 Manifestosunun yanında, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi hakkında da bilgiler verecek.

2023 MANİFESTOSU NEDİR?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak. Saat 10:00’da başlayacak olan kongrede 2023 hedefleri duyurulacak.

2023 MANİFESTOSUNDA NE AÇIKLANACAK?

Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.