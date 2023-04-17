Cumhurbaşkanı Erdoğan 'soğan' tartışmasına böyle dahil oldu! "Sen şöyle masaya koyup da vurup dağıtabiliyor musun?"

Ekonomiye yönelik eleştirilerin simgesi soğan fiyatları oldu. Soğanın kilosunun 30 liraya çıkmasının ardından siyasetteki tartışmalar da soğan fiyatı üzerinden şekillenmeye başladı. Televizyon ekranlarında Prof. Dr. Ersan Şen'in iktidarın köprü, yol yaparken soğan fiyatlarının artmasına "Bu millet yol mu yiyecek? Köprü mü yiyecek?" şeklindeki tepkisine Erdoğan, "Her şeyden önce yol, yenebilen, tüketilebilen bir meta değildir bay profesör" sözleriyle yanıt verdi. Erdoğan'ın o konuşmasındaki sözleri dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU: ASIL GÜNDEMİMİZ BU

CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde evinde çektiği videoda soğan göstererek "Vatandaşın asıl gündemi bu" demiş, şunları söylemişti:

"Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk, bereket gelecek. Bunların hepsi mutlaka olacak. O kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan, soğan soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana."

"SEN SOĞANI MASAYA KOYUP VURUP DAĞITABİLİYOR MUSUN?

İstanbul'da Ataşehir Finans Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, soğan tartışmalarına dahil olurken şunları söyledi:

"Şimdiye kadar ülkemizde hiçbir siyasetçi 'Millet yol mu yiyecek...' Lafa bak! Önünde de 'prof' yazıyor. 'Köprü mü, havalimanı mı, viyadük mü? Bunları mı yiyecek?' Benim Anadolu köylüm onları gayet iyi biliyor. Ama sen ne soğanın ne lezzetini bilirsin... Şöyle soğanı masaya koyup da vurup dağıtabiliyor musun? Dağıtamaz, onların lüksünü bozar.

"Bırakın ekonomiden anlamayı, hesap uzmanı olmayı, dünyayı az buçuk takip eden hiç kimse böyle bir cümle kurmaz. Bu viyadüklerimiz, köprülerimiz, havalimanlarımız olmasaydı biz Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna nasıl giderdik?

"YOL, YENEBİLEN BİR META DEĞİLDİR BAY PROFESÖR!"

"Beni üzen bir şey daha var; her şeyden önce yol, yenebilen, tüketilebilen bir meta değildir bay profesör. İkincisi; yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem evine ekmek götürür. Yol sadece yol değildir."

