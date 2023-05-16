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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son terörist bertaraf edilene kadar durmayacağız

16.05.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 3 askerin şehit düşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son terörist bertaraf edilene kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit düşen 3 askerle ilgili mesaj yayınladı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

ERDDSA


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