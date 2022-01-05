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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etmişti! Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı adamdan acı haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etmişti! Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı adamdan acı haber

05.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinde yangın çıkan 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu hayatını kaybetti. Tumlu'nun 2018 yılında sokağına araba girememesinden dolayı ambulans şoförü Çetin Karamanlar engelli vatandaşı sırtında taşımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntünün ardından ambulans şoförü Karamanlar'dan övgüyle bahsetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etmişti! Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı adamdan acı haber

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde sobadan çıkan yangında 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tumlu’nun hikayesinden ise dram çıktı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SIRTINDA TAŞIDI

Diyabet nedeniyle 2 ayağı kesilen Tumlu, 2018 yılının ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından taburcu olan Tumlu, daha sonra evine götürülmek üzere Çetin Karamanlar’ın kullandığı ambulansa bindirildi. Ancak yolların bozuk olması ve Tumlu’nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremedi. Bunun üzerine ambulans şoförü Çetin Karamanlar yaşlı adamı sırtına alarak yaklaşık 500 metre taşıdı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

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ERDOĞAN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

2018 yılında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin medyada yer alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" diyerek Tumlu’yu sırtında taşıyan ambulans şoförü Karamanlar’dan övgüyle bahsetmişti.

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Öte yandan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Tumlu’yu sırtında taşıması sonrası çıkan görüntülerin ardından plaketle ödüllendirilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Cumhurbaşkanı Manisa Recep Tayyip Erdoğan
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