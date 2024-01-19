Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Kur'an okudu! İşte o anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camii'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”ne katıldı.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlara bir kez daha değindi.

KUR'AN OKUDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. 48 ay süren bu titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik yeni bir külliyat çıktı. Sünen-i Tirmizi’nin bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konuşmasının ardından Kur'an okudu.

O anlar, camide bulunan vatandaşların kamerasına kaydedildi.





