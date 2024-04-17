HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Turgut Özal'ı andı

17.04.2024 16:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31. vefat yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin 8. cumhurbaşkanı Turgut Özal için bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vefatının 31'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ı minnetle, şükranla, özlemle yad ediyorum. Rahmetli Özal'ın 'çağ atlayan Türkiye' diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihi başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mecliste rahatsızlandı, oturuma ara verildi!Mecliste rahatsızlandı, oturuma ara verildi!
İstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldiİstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldi
Bakan Fidan'dan Hamas ile kritik görüşme!Bakan Fidan'dan Hamas ile kritik görüşme!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Turgut Özal
En Çok Okunan Haberler
Yeni dönem başlıyor: Hastane randevusu alıp gitmeyenler dikkat!

Yeni dönem başlıyor: Hastane randevusu alıp gitmeyenler dikkat!

Merakla beklenen görüşme için yeni açıklama

Merakla beklenen görüşme için yeni açıklama

Ayakta durmakta zorlandı! Dansçılardan yardım alarak...

Ayakta durmakta zorlandı! Dansçılardan yardım alarak...

"Üç büyüklerde oynayan oyuncu" dedi! Tek gecelik teklif...

"Üç büyüklerde oynayan oyuncu" dedi! Tek gecelik teklif...

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! 'Bombacı Mülayim' polis çıktı

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! 'Bombacı Mülayim' polis çıktı

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.