Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı yeni promosyon rakamlarını açıkladı! İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın ödeyeceği tutar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen seçim mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kayseri'de kamu bankalarının emekliler için vereceği promosyon rakamlarını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Tüm milletimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Emniyetin verdiği rakama göre şu anda bu meydanda 75 bin kişi var. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde durmak yok.

Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük, amacımız önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmak. Hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. İnsanın olduğu gibi milletlerin de önüne inişler çıkışlar, fırsatlar ve tehditler çıkabiliyor. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi.

ENFLASYON MESAJI

Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Hayat pahalılığı ve enflasyon ile mücadelemiz sürecek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Bütçe üzerindeki yük hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız.

EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira olarak belirledi. Diğer bankaların da bu tutarların altında kalmayacağına inanıyorum. Emeklilerimiz maaşları aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizi refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemez.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Deste deste para sayma görüntülerini halen açıklayamadılar. Görüntülerin izahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar.

Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. Biz muhalefetin kendini yenilemesini arzu ediyoruz. Onun için 31 Mart’ta ki seçimi sağlam tutmak ve gittikleri yolu göstermemiz lazım.



