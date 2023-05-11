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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kira fiyatlarına tepki gösterdi: Analarından doğduğuna pişman edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kira fiyatlarına tepki gösterdi: Analarından doğduğuna pişman edeceğiz

11.05.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Dikkat çeken anların yaşandığı programda bir genç yüksek kira fiyatlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşüncelerini sordu. Erdoğan bu soruya, "Bunları yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kira fiyatlarına tepki gösterdi: Analarından doğduğuna pişman edeceğiz

Seçimlere saatler kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek tercihini kullanacak. Siyasiler son dönemece girilirken çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

YÜKSEK KİRA FİYATLARI

Gençlerden biri yüksek kira fiyatlarından şikayet ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sürekli artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak düşünceleriniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

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"ANALARINDAN DOĞDUĞUNA PİŞMAN EDECEĞİZ"

Türkiye'deki yurt sayılarına vurgu yapan Erdoğan, yargı yoluyla yüksek kira isteyen ev sahiplerine hesap sorulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gence, "Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Bizim bir defa yurt itibarıyla sıkıntımız yok. Türkiye genelinde şuanda 850 bin kapasiteli yurtlarımız var. Bazı yurtlarımızı depremzedeler için kullandık. Ama asıl söylediğine gelince; onları analarından doğduğuna pişman edeceğiz. 'Öyle ben istediğim gibi kira koyarım' koyamazsın arkadaş" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!


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Recep Tayyip Erdoğan kira fiyatları

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